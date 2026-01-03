Sassuolo-Parma 1-1 | Ancora Almqvist Muiric dic no

Nel match tra Sassuolo e Parma, terminato 1-1, emerge il primo vero Parma della stagione, come immaginato dall’allenatore Cuesta. La formazione, schierata a Reggio Emilia, vede due trequartisti come Oristano e Ondrejka alle spalle dell’attaccante Mateo Pellegrino, evidenziando un atteggiamento equilibrato e tatticamente chiaro. La partita ha confermato le prime impressioni sulla squadra, che si presenta compatta e ben organizzata.

Sassuolo-Parma 1-1 secondo tempo – palo di Doig - Dopo un inizio positivo degli uomini di Cuesta, doccia gelata firmata da Thorstvedt per il vantaggio neroverde pareggiato dalla rete di ... canalesassuolo.it

