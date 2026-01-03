Sassuolo-Parma 0-0 | Delprato dal 1' c' è pure Oristanio

Nel match tra Sassuolo e Parma terminato 0-0, Delprato ha giocato dall'inizio e Oristanio è entrato a gara in corso. Il Parma non riesce a vincere due partite consecutive in Serie A dal luglio 2020, quando sotto la guida di D'Aversa aveva ottenuto successi contro Napoli e Brescia, concluso il campionato al decimo posto.

Il Parma non vince due partite consecutivamente in Serie A dal luglio 2020. Nell'anno del Covid, i ragazzi di D'Aversa (che chiusero il campionato al 10° posto) avevano battuto Napoli e Brescia alla 35esima e alla 36esima giornata. Da allora, sei punti in due partite mai più. Tuttavia i crociati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Sassuolo-Parma LE ULTIME | Delprato dal 1', c'è pure Oristanio Leggi anche: Parma Milan 2-2, rossoneri illusi dal doppio vantaggio: Delprato completa la rimonta. Stop per Allegri in classifica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Parma ko in casa del Sassuolo solo nell’anno del fallimento; Pronostico Sassuolo-Parma quote analisi 18ª giornata Serie A; Sassuolo-Parma, derby emiliano; Sassuolo-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Sassuolo-Parma 0-0 primo tempo - Parma, prima gara del 2026 e partita valida per la giornata numero 18, che seguiremo con voi live dal ... canalesassuolo.it

Serie A, Como-Udinese finisce 1-0. Alle 15 Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa - La 18esima giornata di campionato prosegue oggi con cinque partite. tg24.sky.it

Serie A, Sassuolo-Parma live - Parma, match della diciottesima giornata di Serie A. msn.com

Serie A'da 17.00 seansi basliyor! SassuoloParmaTivibu Spor 1 GenoaPisaTivibu Spor 2 x.com

Sassuolo-Parma: le ultime - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.