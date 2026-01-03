Sassuolo muro su Muharemovic | fissata la quota 30 milioni

Il Sassuolo ha stabilito il prezzo di Muharemovic a 30 milioni di euro, confermando la sua posizione senza margini di trattativa. La società ha reso noto che il difensore, tra i più costanti della prima parte di stagione, non sarà ceduto a meno di questa cifra. La decisione riflette l’importanza del giocatore e la volontà di mantenere un principio chiaro nelle future trattative.

Il prezzo è fissato, la linea è tracciata e non ammette sfumature. Il Sassuolo non tratta al ribasso e lo fa sapere con chiarezza a chiunque abbia messo gli occhi su uno dei difensori più continui della prima parte di stagione. Per Tarik Muharemovic, oggi, il cartellino ha una cifra precisa: 30 milioni di euro. Tutto il resto è contorno. Il muro del Sassuolo e la centralità del progetto. A gennaio, i neroverdi non hanno alcuna intenzione di indebolire il reparto arretrato. Muharemovic è diventato rapidamente un pilastro, non solo per rendimento ma per personalità e affidabilità, e il club lo considera un asset strategico, non una plusvalenza da monetizzare in fretta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Su Muharemovic c'è il Bournemouth e il Sassuolo fissa il prezzo.

