Sassuolo e Parma si dividono la posta | 1-1 al Mapei

Il match tra Sassuolo e Parma, disputato al Mapei, si conclude con un pareggio 1-1. La partita, valida per l'apertura del 2026, si è sviluppata principalmente nel primo tempo, con entrambe le squadre che hanno trovato la rete. Un risultato equo che rispecchia l'andamento complessivo dell'incontro, offrendo ai tifosi un avvio di anno equilibrato e senza grandi sorprese.

Reggio Emilia, 3 gennaio 2026 - Sassuolo e Parma inaugurano il 2026 con un pareggio. Un risultato tutto sommato giusto per quanto visto nel derby emiliano, deciso da due reti nel primo tempo. Il Parma fatica a contenere Laurienté, protagonista nell’azione che porta al vantaggio neroverde: dopo una dozzina di minuti, il cross di Walukiewicz trova la testa di Thorstvedt per l’1-0. La risposta dei crociati non si fa attendere ed è affidata a un gioiello dalla distanza di Mateo Pellegrino, che ristabilisce l’equilibrio. Nella ripresa il Sassuolo prova a spingere, ma il Parma si difende con ordine e riesce anche a rendersi pericoloso in due occasioni, entrambe con Almqvist protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo e Parma si dividono la posta: 1-1 al Mapei Leggi anche: Sassuolo Pisa 2-2: succede di tutto al Mapei, le due squadre si dividono la posta in palio Leggi anche: Derby ad alta intensità al Palasele: Feldi e Sala Consilina si dividono la posta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tutto il calcio in; Bologna-Sassuolo 1-1: risultato finale e highlights; Serie A, Muharemovic risponde a Fabbian: al Dall'Ara è 1-1 tra Bologna e Sassuolo; Serie A: al “Dall’ara” termina 1-1 tra Bologna e Sassuolo. La classifica aggiornata. Sassuolo e Parma si dividono la posta: 1-1 al Mapei - Un risultato tutto sommato giusto per quanto visto nel derby emiliano, deciso da due reti nel primo tempo. msn.com

