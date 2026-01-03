Santa Sofia benefici economici a favore delle micro imprese

Il Comune di Santa Sofia ha avviato, per il secondo anno consecutivo, un bando che offre contributi economici a fondo perduto a sostegno delle micro imprese. Questa iniziativa mira a favorire l'apertura di nuove attività sul territorio, promuovendo lo sviluppo economico locale e incentivando l'imprenditorialità tra i piccoli imprenditori. I dettagli e i requisiti per partecipare sono disponibili presso gli uffici comunali o sul sito ufficiale.

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Santa Sofia ha pubblicato un bando per la concessione di benefici economici a fondo perduto, nella forma di contributi, per l'apertura di nuove attività. Sono ammesse a partecipare sia le nuove imprese, siano in forma individuale o societaria, sia le imprese già esistenti che intendano aprire una nuova unità locale, qualificate come micro-imprese. Requisiti indispensabili per la partecipazione al bando sono l'iscrizioneal Registro Imprese della Camera di Commercio e l'aver avviato un'impresa per l'esercizio di una attività (anche tramite subingresso a precedente attività esistente) nel comune di Santa Sofia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

