Santa Pazienza weekend di chiusura della rassegna di arte e musica

Da brindisireport.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude questo fine settimana la rassegna Santa Pazienza - Eventi POPolari a Fasano. Durante le festività natalizie, l’iniziativa ha coinvolto il centro storico, offrendo momenti di musica e socialità tra le vie della città. Un’occasione per vivere ancora una volta l’atmosfera di festa e comunità che ha caratterizzato questo evento, che quest’anno ha portato arte e musica nel cuore di Fasano.

FASANO - Ultimo fine settimana per Santa Pazienza - Eventi POPolari, la rassegna che ha animato il centro storico di Fasano durante le festività natalizie, trasformando piazze e strade in luoghi di incontro, musica e partecipazione. Oggi, sabato 3 gennaio, a partire dalle 22, i Portici delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

santa pazienza weekend di chiusura della rassegna di arte e musica

© Brindisireport.it - Santa Pazienza, weekend di chiusura della rassegna di arte e musica

Leggi anche: Musica, arte e magia nel cuore della città: tutto pronto per "Santa Christmas"

Leggi anche: Rassegna "Gioia": il primo concerto della rassegna è sulla musica di Beethoven e di Mozart

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Santa Pazienza porta la comicità di Renato Ciardo in Piazza Mercato Vecchio.

Santa Pazienza: la musica e l’arte accendono il cuore di Fasano - Eventi POPolari continua a ravvivare il centro storico di Fasano. osservatoriooggi.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.