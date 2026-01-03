Santa Pazienza weekend di chiusura della rassegna di arte e musica
Si conclude questo fine settimana la rassegna Santa Pazienza - Eventi POPolari a Fasano. Durante le festività natalizie, l’iniziativa ha coinvolto il centro storico, offrendo momenti di musica e socialità tra le vie della città. Un’occasione per vivere ancora una volta l’atmosfera di festa e comunità che ha caratterizzato questo evento, che quest’anno ha portato arte e musica nel cuore di Fasano.
FASANO - Ultimo fine settimana per Santa Pazienza - Eventi POPolari, la rassegna che ha animato il centro storico di Fasano durante le festività natalizie, trasformando piazze e strade in luoghi di incontro, musica e partecipazione. Oggi, sabato 3 gennaio, a partire dalle 22, i Portici delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Santa Pazienza porta la comicità di Renato Ciardo in Piazza Mercato Vecchio.
Santa Pazienza: la musica e l’arte accendono il cuore di Fasano - Eventi POPolari continua a ravvivare il centro storico di Fasano. osservatoriooggi.it
Santa Pazienza porta la comicità di Renato Ciardo in Piazza Mercato Vecchio #fasano - facebook.com facebook
