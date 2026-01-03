Santa Pazienza weekend di chiusura della rassegna di arte e musica

Si conclude questo fine settimana la rassegna Santa Pazienza - Eventi POPolari a Fasano. Durante le festività natalizie, l’iniziativa ha coinvolto il centro storico, offrendo momenti di musica e socialità tra le vie della città. Un’occasione per vivere ancora una volta l’atmosfera di festa e comunità che ha caratterizzato questo evento, che quest’anno ha portato arte e musica nel cuore di Fasano.

