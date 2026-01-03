Santa Maria del Perpetuo Soccorso si chiude l' anno del centenario | messa solenne
Domenica 4, alle 10.30, Santa Maria del Perpetuo Soccorso celebra la chiusura del centenario della sua dedicazione con una messa solenne. L’evento, officiato da monsignor Petar Rajic, nunzio apostolico in Italia e San Marino, si svolgerà nella chiesa parrocchiale di via Giovanni XXIII. Un momento importante per la comunità locale, che conclude un anno di celebrazioni e ricordi.
Domenica 4 alle 10.30 la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Perpetuo Soccorso (via Giovanni XXIII) celebrerà l’evento di chiusura del Centenario della sua dedicazione con la Santa Messa solenne officiata da monsignor Petar Raji?, Nunzio apostolico in l’Italia e nella Repubblica di San Marino. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, i bambini della Scuola Sant’Antonio ne raccontano la storia
Leggi anche: Il carabinieri del comando provinciale festeggiano con una messa solenne la santa patrona "Virgo fidelis" [FOTO]
Chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso di Ferrara: chiusura delle celebrazioni del centenario - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso di Ferrara: chiusura delle celebrazioni del centenario Domenica 4 gennaio 2026 alle 10:30, la chiesa parrocchiale di Sa ... cronacacomune.it
Samarinda, inaugurata la cattedrale di Santa Maria del Perpetuo soccorso (Foto) - La prima messa nella chiesa è stata presieduta dal nunzio apostolico. asianews.it
Perpetuo Soccorso, quel cammino lungo cent’anni - Le iniziative per celebrare i cento anni della consacrazione della Chiesa del Perpetuo Soccorso di Ferrara si ... ilrestodelcarlino.it
Santa Maria in Trastevere, addio monetine: le donazioni si fanno con il pos. Il totem per pagare ai piedi dell'altare x.com
condividiamola a più non posso Aggiornamento: questa Mattina verso le 10 all incrocio dell Angolo Verde a Borgo Santa Maria, i proprietari hanno visto un Jeep Wrangler Bianca, fermarsi all incrocio e prendere qualcosa dal ciglio della strada, dentr - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.