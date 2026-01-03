Sansepolcro punta sulla ferrovia. Progetto per la stazione a San Paolo.

Sansepolcro si prepara a potenziare il collegamento ferroviario con l’introduzione di una nuova fermata nella zona di San Paolo, un intervento promosso dall’amministrazione comunale. Tuttavia, nel progetto rimane ancora prevista la conservazione della vecchia stazione ferroviaria, evidenziando un approccio che mira a migliorare i servizi senza cancellare le strutture storiche. La realizzazione di questa iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

di Claudio Roselli Nuova fermata nella zona di San Paolo, come è nelle volontà dell’amministrazione comunale, ma nel progetto rimane ancora la "vecchia" stazione ferroviaria. E allora? Il vicesindaco Riccardo Marzi fa chiarezza. Prima, però, è importante ricordare che l’anno 2026 sarà quello in cui si sbloccherà la situazione della tratta della ex Ferrovia Centrale Umbra. Così dovrà essere, perchè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non tollera ritardi e quindi dalla prossima primavera – aprile o maggio che sia – si metterà mano ai 15 chilometri più a nord, che collegano Città di Castello con il capolinea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

