Sanità territoriale In Amiata-Valdorcia la ’Medicina di gruppo’

A Amiata-Valdorcia, a partire dall'inizio di quest'anno, è operativa l'Aft 9, la prima Aggregazione Funzionale Territoriale della provincia di Siena e tra le prime in Toscana. Questa iniziativa mira a rafforzare la sanità territoriale, favorendo la collaborazione tra i professionisti sanitari per offrire servizi più integrati e accessibili alla popolazione locale.

E' stata costituita il 31 dicembre scorso ed è operativa a inizio anno nell'area Amiata senese-Valdocia l'Aft 9 (Aggregazione funzionale territoriale), la prima della provincia e una delle prime in Toscana. Aft è un modello organizzativo della medicina generale dove gruppi di medici di famiglia collaborano per garantire una copertura assistenziale continua e coordinata in un dato territorio. Una 'struttura monoprofessionale di governo clinico, con obiettivo l'allineamento dei comportamenti professionali verso un modello di presa in carico proattiva e collaborativa'; ma non solo. "Una sorta di medicina generale di gruppo", dice Caterina X.

