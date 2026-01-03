San Severo celebra Lino Banfi battute e aneddoti del neo cittadino onorario | Ho più richieste di lavoro a 90 anni

San Severo ha conferito la cittadinanza onoraria a Lino Banfi, noto attore e volto della commedia italiana. Durante la cerimonia al Teatro Verdi, il comico ha scherzato sulla sua età, affermando di ricevere più richieste di lavoro a 90 anni. L’evento ha celebrato il suo contributo al cinema e alla cultura, sottolineando il legame speciale tra Banfi e la città.

Ieri sera San Severo ha reso omaggio a uno dei volti più amati della commedia italiana: Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria, ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città durante una cerimonia speciale al Teatro Comunale Giuseppe Verdi. Banfi, accompagnato dall'affetto del pubblico, ha.

SAN SEVERO BANFI San Severo celebra Lino Banfi: al Teatro Verdi conferita la cittadinanza onoraria - Durante la serata, Banfi ha richiamato piccoli legami con San Severo e la Puglia, citando riferimenti alla città nelle sue opere ... statoquotidiano.it

Lino Banfi è cittadino onorario di San Severo - La cerimonia si è svolta ieri sera al teatro Verdi dove l'attore pugliese è stato accolto dal calore del pubblico. ansa.it

Città di San Severo | Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” Venerdì 2 gennaio 2026, ore 19:30 Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” San Severo celebra uno dei suoi figli più illustri: Cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria a Pasquale Zag - facebook.com facebook

