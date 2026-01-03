San Jacopino | anche il 2026 si apre all’insegna della microcriminalità

A Firenze, il quartiere di San Jacopino continua a fronteggiare una serie di episodi di microcriminalità, tra cui ripetute spaccate che contribuiscono a generare preoccupazione tra i residenti. La situazione, ormai persistente, richiede attenzione e interventi concreti per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Una scia di spaccate che non accenna a fermarsi e un senso di esasperazione che cresce giorno dopo giorno. A San Jacopino il nuovo anno si è aperto nel peggiore dei modi, tra auto devastate, furti continui e parcometri divelti. L’ultimo episodio risale alla notte scorsa, quando un parcometro è stato forzato e distrutto per rubare le monete. Ma è solo l’ennesimo tassello di una situazione che, denunciano i residenti, va avanti da mesi. “Il nuovo anno non comincia per nulla come speravamo”, non ce la fa più Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, che si fa per l’ennesima volta portavoce del malessere di cittadini e commercianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

