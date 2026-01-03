Le immagini aeree mostrano le conseguenze delle intense piogge a San Francisco, con inondazioni nella zona della Baia. La regione si trova di fronte a condizioni meteorologiche che prevedono ulteriori precipitazioni nel prossimo fine settimana, richiedendo attenzione e precauzione.

Le riprese aeree catturano le inondazioni nella zona della Baia di San Francisco mentre lo stato si prepara a ulteriori precipitazioni questo fine settimana. Le riprese dell’elicottero di KGO mostrano inondazioni in un quartiere della contea di Marin, in California, dove alcuni residenti hanno utilizzato un kayak per spostarsi. Secondo KGO, le maree stagionali hanno avuto un impatto sulla contea di Marin e possono allagare strade, aree di parcheggio e infrastrutture costiere. La California, bagnata da giorni di pioggia incessante e in ripresa dalle frane di fango nelle città di montagna, è stata colpita da una potente tempesta il giorno di Natale che ha portato ad avvisi di evacuazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

San Francisco, inondazione dovuta a forti piogge: le immagini dall'alto

