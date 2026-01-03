San Costanzo, un salto nel passato. Sarà recuperato lo storico lavatoio.

A San Costanzo, presto prenderà il via il recupero dello storico lavatoio situato lungo corso Matteotti, vicino alla chiesa di Sant’Agostino. Risalente all'immediato dopoguerra, l’intervento mira a preservare e valorizzare un elemento significativo del patrimonio locale, offrendo un’opportunità di riscoperta della memoria storica del paese. I lavori rappresentano un passo importante per il recupero del patrimonio storico e culturale di San Costanzo.

E’ imminente, a San Costanzo, l’avvio dei lavori per il recupero del vecchio lavatoio del paese (che nella versione attuale risale all’immediato dopoguerra) situato lungo un vicolo di corso Matteotti, in corrispondenza della chiesa di Sant’Agostino. Il 23 dicembre la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’opera, per un totale di 90mila euro: 60mila dei quali derivanti da un contributo della Regione Marche e i restanti 30mila provenienti dal bilancio dell’Ente locale. "Il progetto, in linea con il piano particolareggiato del centro storico e realizzato dopo le opportune interlocuzioni con la Soprintendenza archeologica e delle belle arti – spiega il sindaco Domenico Carbone -, prevede la demolizione dell’attuale copertura, la rimozione e il rifacimento della pavimentazione, il risanamento delle mura perimetrali e, da ultimo, la sostituzione delle vasche in cemento con altre in pietra, per restituire al sito un’immagine più vicina possibile a quella originaria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

