Salerno domani flash mob contro l’allargamento del Porto

A Salerno, domani si terrà un flash mob per protestare contro l’allargamento del porto. L'iniziativa riunirà cittadini e attivisti, determinati a esprimere il proprio dissenso in modo pacifico e partecipato. L'evento si svolgerà nonostante le condizioni climatiche avverse, sottolineando l'importanza di intervenire con tempestività. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui possibili impatti di questa decisione.

Tempo di lettura: 2 minuti di Carmen Cretoso Sfideranno il freddo ed il vento gelido di questi giorni perchè sanno che non c’è più tempo da perdere. C’è da salvare il futuro delle spiagge di Salerno e la bellezza della Costiera amalfitana. Si terrà domani mattina, domenica 4 gennaio, all’Arenile di via Ligea, la spiaggia della Baia, il flash mob per manifestare contro l’ allargamento del Porto. Ad organizzare l’appuntamento le associazioni Italia Nostra, Legambiente Orizzonti, Greenpeace ed il Comitato Salute. Tra gli organizzatori il giornalista ed attivista, Vincenzo Ragone, che parla del progetto di ampliamento del porto commerciale di Salerno come di “un disastro che determinerà la cancellazione della spiaggia pubblica, un incubo ambientale che avrà serie ripercussioni sulla salute delle spiagge, degli abitanti della zona e del turismo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, domani flash mob contro l’allargamento del Porto Leggi anche: Domani il flash mob contro la violenza sulle donne: mani dipinte di rosso e cartelli Leggi anche: Flash mob “Vogliamo prendere il treno!”, il flash mob di Legambiente Campania Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Salerno: Flash Mob domenica 4 gennaio 2026, arenile spiaggia della Baia in via Ligea. Per dire no al progetto di ampliamento del porto commerciale della città.; Salerno tra arrabbiature e tante certezze | Mai così forti nelle ultime tre stagioni. Salerno, flash mob sull'incomunicabilità domani in piazza Portanova - L’Associazione teatrale Arcoscenico presenterà in Piazza Portanova a Salerno, intorno alle 18 un flash- ilmattino.it Omicido Vassallo, a Salerno flash mob per il carabiniere imputato Fabio Cagnazzo - Sono arrivati perfino da Lazio e Sicilia per chiedere «verità e giustizia anche per Fabio Cagnazzo», il colonnello dei carabinieri sotto inchiesta per l'omicidio del sindaco- ilmattino.it Le previsioni meteo a Salerno, Caserta, Napoli, Benevento e Avellino per la giornata di domani - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.