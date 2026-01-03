Salerno aperto il nuovo McDonald’s nella stazione | curiosità tra passanti e pendolari

È stato inaugurato il nuovo McDonald’s all’interno della stazione di Salerno, offrendo un punto di ristoro comodo per pendolari e visitatori. L’apertura, avvenuta recentemente, ha suscitato interesse tra i passanti e chi si sposta quotidianamente, contribuendo a integrare i servizi della stazione con un’opzione di ristorazione immediata e accessibile.

Ha aperto ufficialmente il nuovo McDonald’s all’interno della stazione ferroviaria di Salerno, attirando fin dalle prime ore grande curiosità tra pendolari, viaggiatori e cittadini di passaggio. Il locale, situato in una delle aree più frequentate dello scalo ferroviario, rappresenta una novità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, aperto il nuovo McDonald’s nella stazione: curiosità tra passanti e pendolari Leggi anche: Salerno, prende forma il nuovo Mcdonald's alla stazione ferroviaria Leggi anche: Borrelli nella stazione Afragola per la protesta dei pendolari: "Non abbiamo diritti" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Salerno, nuovo McDonald's a Fuorni con 50 posti di lavoro - Cinquanta nuovi assunti che formano un team di lavoro che proviene per la maggior parte dalla città di Salerno e dall'area limitrofa; 232 posti a sedere e tanta innovazione per accogliere la clientela ... ilmattino.it +++ SALERNO, SVALIGIATO RISTORANTE APERTO DA 20 GIORNI +++ Leggi qui -- > https://shorturl.at/o7hEQ #Salerno #ristorante #ladri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.