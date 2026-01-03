Saldi via con polemica Confcommercio Sondrio | Si cominci a fine mese

Confcommercio Sondrio rinnova la sua richiesta di spostare la data di inizio dei saldi invernali a fine gennaio. La proposta, condivisa da tempo, mira a favorire le attività commerciali locali e a garantire un periodo di vendita più equilibrato. La questione rimane al centro del dibattito tra operatori e istituzioni, che valutano l’opportunità di adeguare le tempistiche alle specificità del territorio.

"Da sempre, e non solo da oggi, siamo convinti che per la provincia di Sondrio la data di inizio dei saldi invernali debba essere spostata a fine gennaio". Ramona Tarabini, presidente dell'Associazione Tessili Abbigliamento dell'Unione CTS Sondrio, sull'argomento ha le idee più che chiare, eppure anche quest'anno andrà così: a poco più di un mese dal Black Friday (per lo più trasformatosi in una black week) a partire da oggi via agli acquisti scontati. Addirittura in anticipo rispetto alla "classica" data dell'Epifania. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio saranno circa 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà in media 137 euro, per un giro di affari complessivo di 4,9 miliardi di euro.

