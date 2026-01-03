Saldi una festa a metà | Il commercio digitale non lo ferma nessuno Shopping più mirato

I saldi sono iniziati, offrendo l’opportunità di acquistare con maggiore semplicità e convenienza online. In un mercato digitale in continua crescita, lo shopping mira a essere più mirato e pratico, senza l’assillo delle folle. Con i saldi ormai a portata di click, è possibile approfittare delle offerte in modo semplice e consapevole, mantenendo un approccio razionale e rispettoso delle proprie esigenze di acquisto.

Oggi primo giorno di saldi, ma parlare di frenesia non è il caso.perché in definitiva gli sconti, da ieri, sono a portata di click. Oltre alla concorrenza “spietata“ e ineludibile del commercio elettronico, per molti, a mettere il freno a mano alle vendite promozionali che inizieranno oggi è stato “il black friday di novembre“. Per annusare l’aria ci è bastato parlare con Jenny Battistoni, cliente e Antonella Autiero, commerciante. Gli sconti on line su Zara, per esempio, sono iniziati ieri sera alle 20, molto in anticipo quindi. "Il mio carrello su Zara on line è pronto – osserva la trentenne che già da ieri sera ha fatto shopping on line – così come lo è quello su H&M". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Saldi, una festa a metà: "Il commercio digitale non lo ferma nessuno". Shopping più mirato Leggi anche: Shopping online, fallo in questi giorni e spendi la metà: quello che nessuno ti dice Leggi anche: Shopping nei giorni di festa, sciopero nel commercio. I Gigli aprono per Santo Stefano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torna lo Sbaracco La festa del commercio: "Saldi flop. Questa è l’ancora di salvezza" - La XX edizione de "Lo Sbaracco" a Perugia si protrae fino al 2 marzo con sconti dal 50 all'80%. lanazione.it Saldi? Fa troppo caldo per gli affari: "Regole del commercio da rivedere" - Confesercenti stila un primo parziale bilancio: gli acquisti sono dimezzati e non c’è più l’effetto attesa. lanazione.it Saldi, profondo rosso: i ribassi estivi non bastano a salvare il commercio - Nel mezzo i grandi eventi che hanno cambiato la geografia degli spostamenti in centro città. brescia.corriere.it Magazzini Mangini. . DAL 3 GENNAIO INIZIA LA FESTA DEL RISPARMIO CON I FANTASTICI SALDI INVERNALI: Guarda tutto il video con attenzione e scopri in anticipo tutto il GRANDE RISPARMIO SETTORE ABBIGLIAMENTO E BIANCHERIA - Alcuni esem - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.