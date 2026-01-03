Saldi oggi si comincia Ogni famiglia ravennate spenderà 303 euro

Oggi prende il via la stagione dei saldi nella provincia di Ravenna. Numerose attività commerciali offrono sconti su diverse categorie di prodotti, mentre le famiglie ravennati si preparano a effettuare acquisti con una spesa media di circa 303 euro. Questo periodo rappresenta un’opportunità per approfittare di offerte e promozioni, nel rispetto delle norme vigenti, contribuendo a rilanciare il commercio locale.

Al via oggi anche provincia di Ravenna la stagione dei saldi e della caccia all'affare. Sono migliaia le attività commerciali che applicheranno sconti alle varie merceologie di prodotti, così come saranno migliaia le famiglie ravennati che si dedicheranno allo shopping scontato con una spesa che si aggirerà attorno ai 303 euro. Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, ogni persona per i saldi invernali 2026 spenderà circa 137 euro. E quest'anno c'è una rinnovata attesa per gli sconti di fine stagione, confermato anche da Federmoda, la Federazione che raggruppa i negozi di abbigliamento e calzature di Confcommercio in quanto i saldi rappresentano "un appuntamento importante per il rilancio dei consumi di moda e per il sostegno al potere d'acquisto delle famiglie.

