I saldi invernali a Roma per il 2026 sono previsti a partire dal 3 gennaio. La data è stata confermata dall’assessorato regionale alle Attività produttive, in seguito al parere favorevole della Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. È importante conoscere le date ufficiali per pianificare gli acquisti e rispettare le normative in vigore.

I saldi invernali 2026 inizieranno ufficialmente il 3 gennaio 2026. L’annuncio è stato comunicato dall’assessorato regionale alle Attività produttive ai sindaci del territorio, dopo il via libera della commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Leggi anche: — Roma, il mercato più amato d’Italia arriva all’Eur: moda, qualità e Made in Italy L’inizio dei saldi invernali (a Roma e come nel resto d’Italia) è anche il momento ideale per essere prudenti e non farsi ingannare da sconti “troppo belli per essere veri”. Gli esperti consigliano innanzitutto di conoscere il prezzo originario del prodotto, verificare l’entità dello sconto e controllare il prezzo finale: sono tre passaggi chiave per capire se l’offerta è reale. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Saldi invernali Roma 2026: quando iniziano e cosa sapere

Leggi anche: Saldi invernali Roma 2026: quando iniziano e cosa sapere

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Saldi invernali a Roma: si parte sabato 3 gennaio 2026; Saldi invernali 2026: meno romani pronti all’acquisto, ma cresce la multicanalità; Saldi invernali Roma 2026: quando iniziano e cosa sapere; Saldi invernali 2026, ecco quando iniziano e cosa c'è da sapere. Il calendario regione per regione.

Saldi invernali 2026 a Roma: il 3 gennaio è ufficiale, ma lo shopping scontato corre già da Natale - saldi e offerte online hanno già acceso le vetrine: ecco cosa cambia ... romait.it