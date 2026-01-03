Saldi invernali per Confcommercio provinciale sarebbe più efficace posticipare la data

Domani inizia ufficialmente la stagione dei saldi invernali su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, Confcommercio Reggio Calabria suggerisce di valutare un eventuale posticipo della data, considerando l’impatto sulle vendite natalizie e sulle strategie commerciali dei negozi. La riflessione si concentra sull’opportunità di ottimizzare i risultati, tenendo conto delle dinamiche di mercato e delle esigenze delle imprese locali.

Domani è la data di partenza dei saldi invernali su tutto il territorio nazionale, ma da Confcommercio Reggio Calabria arriva una riflessione sulla reale efficacia di un avvio così vicino alle vendite natalizie. La premessa dell'associazione di categoria è quella di un contesto economico ancora. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Saldi invernali, per Confcommercio provinciale sarebbe più efficace posticipare la data Leggi anche: Saldi invernali 2026: pre-saldi, offerte anticipate e prezzi scontati già prima della data ufficiale. Si parte il 2 gennaio, ecco dove Leggi anche: Saldi invernali al via, Confcommercio: “Giro d’affari da 4,9 miliardi” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Saldi invernali al via: quasi 5 miliardi di spesa; Saldi invernali, per Confcommercio provinciale sarebbe più efficace posticipare la data; Sabato via ai saldi invernali, Confcommercio: Spesa media a famiglia di circa 250 euro; Saldi invernali 2026 in Toscana, le previsioni di Confcommercio. Federazione Moda Italia – Confcommercio Ragusa. Da oggi saldi al via anche nella provincia iblea - A partire da oggi, anche in provincia di Ragusa prendono ufficialmente il via i saldi invernali 2026, un appuntamento atteso sia dai ... radiortm.it

Saldi invernali al via anche ad Alessandria: appello di Confcommercio e Confesercenti a scegliere i negozi di prossimità - Saldi invernali al via ad Alessandria: Confcommercio e Confesercenti invitano a scegliere i negozi di prossimità e le botteghe storiche ... ilpiccolo.net

Saldi invernali al via, a Brescia giro d’affari da 102,2 milioni di euro - Le famiglie bresciane coinvolte negli acquisti dovrebbero essere circa 333 mila, 9mila i negozi con vendite ribassate. quibrescia.it

Saldi invernali in Toscana, ci siamo. Ecco il vademecum da seguire stilato da Altroconsumo con il contributo di una legale x.com

Saldi invernali in Toscana, ci siamo. Ecco il vademecum da seguire stilato da Altroconsumo con il contributo di una legale - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.