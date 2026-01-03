Saldi invernali oggi al via | Pronti a fare acquisti nove cesenati su dieci

I saldi invernali sono ufficialmente iniziati oggi, coinvolgendo anche Cesena e l’intera Emilia-Romagna. Da oggi e fino al 3 marzo, i negozi offrono sconti su vari prodotti, inserendosi nel periodo di promozioni che accompagna la fase finale delle festività natalizie. È un’opportunità per i consumatori di approfittare di prezzi ridotti, in un momento in cui il mercato si prepara alle nuove collezioni primaverili.

Si saldi chi può, da oggi – ancora in piena maratona commerciale natalizia – data d’inizio anche a Cesena e in Emilia Romagna degli sconti invernali nel bimestre delle offerte in vigore sino al 3 marzo. Sessanta giorni in cui la convenienza d’amorosi sensi tra clienti e i quattrocento negozianti cesenati può portare benefici a entrambi le parti in causa alimentando consumi dopo quelli di Natale, tiepidi secondo le prime stime, su cui si attende il responso finale. Ai saldi, dal 10%, 20% fino anche al 70% da parte di certi punti vendita dalla metà di febbraio in poi, ricorreranno pressoché tutti i negozi e le boutique, per convinzione, utilità e per solennizzare un periodo commercialmente identitario in città e nel territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

