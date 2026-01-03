Saldi invernali ecco il decalogo per acquistare senza rischi

I saldi invernali prenderanno il via sabato 3 gennaio in molte regioni italiane. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, quest’anno i ribassi saranno maggiori rispetto ai saldi estivi, ma inferiori a quelli del 2025. Per approfittare delle offerte in modo consapevole e sicuro, è utile seguire alcune semplici regole di acquisto. Di seguito, un decalogo pratico per affrontare i saldi senza rischi e con attenzione.

Da sabato 3 gennaio partono i saldi invernali in gran parte delle regioni italiane. Secondo l'analisi dell' Unione Nazionale Consumatori, i ribassi previsti quest'anno saranno superiori a quelli estivi dello scorso anno, ma inferiori rispetto ai saldi invernali del 2025. Per abbigliamento e calzature, la riduzione media dei prezzi si attesta al 18,6%, con l'abbigliamento che registra il -18,9% e le calzature il -17%. Tra gli indumenti, il ribasso più consistente riguarda gli articoli con sconti fino al 20,5%, mentre per accessori come cinture e guanti la riduzione media è dell'8,8%. Massimiliano Dona, presidente dell' Unione Nazionale Consumatori, ricorda di prestare attenzione: "Suggeriamo ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare, senza lasciarsi ingannare da ribassi troppo elevati.

