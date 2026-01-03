Saldi invernali e negozi in crisi l’appello di Confesercenti alla politica locale | Fate risorgere la via Atenea

Con l’inizio dei saldi invernali il 3 gennaio, Confesercenti evidenzia le difficoltà dei negozi siciliani, con un budget medio di spesa di 270 euro, inferiore alla media nazionale. L’associazione invita le autorità locali a sostenere il commercio attraverso iniziative che possano rilanciare il centro storico, in particolare via Atenea, simbolo della città e cuore dello shopping. È fondamentale adottare politiche mirate per favorire la ripresa commerciale e preservare il tessuto urbano.

