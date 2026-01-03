Saldi invernali e negozi in crisi l’appello di Confesercenti alla politica locale | Fate risorgere la via Atenea

Da agrigentonotizie.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’inizio dei saldi invernali il 3 gennaio, Confesercenti evidenzia le difficoltà dei negozi siciliani, con un budget medio di spesa di 270 euro, inferiore alla media nazionale. L’associazione invita le autorità locali a sostenere il commercio attraverso iniziative che possano rilanciare il centro storico, in particolare via Atenea, simbolo della città e cuore dello shopping. È fondamentale adottare politiche mirate per favorire la ripresa commerciale e preservare il tessuto urbano.

Avvio dei saldi invernali oggi, mercoledì 3 gennaio. Secondo uno studio commissionato da Confesercenti il budget medio dei siciliani per gli acquisti sarà di 270 euro contro i 311 euro delle regioni del centro Italia. Anche in via Atenea è iniziata la caccia agli affari, nonostante le tante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: "Rinviare l'inizio dei saldi invernali, così si costringono le imprese alla chiusura forzata": l'appello di Fismo-Confesercenti

Leggi anche: Saldi invernali, c’è la data ufficiale: pronto l’assalto ai negozi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Saldi 2026, le stime di Confcommercio: giro d'affari da 4,9 miliardi; Saldi invernali 2026: Confesercenti, al via il 2 gennaio in Valle d’Aosta e il 3 nel resto d’Italia. Ma gli sconti sono già partiti: quasi 2 milioni hanno già acquistato in pre-saldo; Il 3 gennaio via ai saldi: solo il 36% dei consumatori farà acquisti nei negozi del centro; Saldi invernali 2026, al via sabato 3 gennaio in quasi tutta Italia.

saldi invernali negozi crisiSALDI INVERNALI: “NESSUN BOOM ACQUISTI”. CODACONS, “POSSIBILE FLOP PER COMMERCIANTI” - I saldi invernali 2026 non segneranno l'atteso rilancio dei consumi e, al contrario, rischiano di tradursi in una delusione per i commercianti sul fronte del fatturato. abruzzoweb.it

Oggi iniziano i saldi invernali in Sicilia, ma i consumi restano deboli - Partono oggi, sabato 3 gennaio, i saldi invernali in Sicilia, anche se per molti consumatori gli sconti sono cominciati già da settimane. tp24.it

Saldi invernali 2026. Il Codacons:”Nessun boom di acquisti, i consigli per non avere fregature” - I saldi invernali 2026 non segneranno l’atteso rilancio dei consumi e, al contrario, rischiano di tradursi in una forte delusione per i commercianti sul fronte del fatturato, complice la ridotta capac ... ondanews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.