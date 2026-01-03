Saldi invernali Confcommercio | Occasione che va colta anche qui da noi

I saldi invernali sono un momento importante per il commercio locale, offrendo opportunità sia ai negozi che ai clienti. Secondo Confcommercio, questa fase rappresenta un’occasione da non perdere anche nella nostra regione, nonostante le difficoltà legate alle condizioni climatiche. È un momento di attenzione e opportunità, che può contribuire a rilanciare il settore commerciale e sostenere le attività del territorio.

BRINDISI - L’avvio dei saldi invernali rappresenta ogni anno motivo di preoccupazione, visto che le condizioni climatiche delle nostre regioni probabilmente indurrebbero a ipotizzare un avvio più ritardato. Ciò nonostante, i dati diffusi dall’Ufficio Studi della Confcommercio fanno ben sperare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Saldi invernali, Confcommercio: “Occasione che va colta anche qui da noi" Leggi anche: Saldi invernali al via, Confcommercio: “Giro d’affari da 4,9 miliardi” Leggi anche: Da sabato al via i saldi invernali in Sicilia, Confcommercio: "Segnali positivi dai consumi natalizi" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Saldi invernali al via: quasi 5 miliardi di spesa; Saldi 2026, le stime di Confcommercio: giro d'affari da 4,9 miliardi; Saldi invernali al via il 3 gennaio. Confcommercio Ascom Imola: «Occasione per sostenere i negozi di prossimità»; Domani partono i saldi invernali, Confcommercio: «Spesa di 130 euro a testa e 290 a famiglia, fiducia in ripresa». Saldi invernali, Confcommercio Brindisi: “E’ una occasione che va colta anche qui da noi. Sedici milioni di italiani pronti ad acquistare” - L’avvio dei saldi invernali rappresenta ogni anno motivo di preoccupazione, visto che le condizioni climatiche delle nostre regioni probabilmente indurrebbero ... brundisium.net

Al via i saldi invernali, occasioni e sconti: 200 euro la spesa media - Gli operatori commerciali, quest'anno, guardano con ottimismo agli sconti invernali nella nostra regione. rainews.it

Saldi invernali, Confcommercio: “Occasione che va colta anche qui da noi" - Quest’anno si stima che saranno sedici milioni le famiglie che utilizzeranno lo shopping scontato, con una spesa pro- brindisireport.it

Sono iniziati i saldi invernali giallorossi Approfitta delle promo fino al 50% su una grande varietà di prodotti nel nostro store online e negli #ASRoma Store Acquista ora! store.asroma.com/it/winter-sale… x.com

Iniziano i Saldi Invernali Tognana! Sconti fino al 70% su una selezione di prodotti per la tavola, la casa e la cucina! Non perdere l’occasione di rinnovare con stile e qualità: corri subito allo shop! https://shop.tognana.com/it/saldi-occasioni-invernali.ht - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.