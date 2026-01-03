Saldi invernali al via si spera in un rilancio dei consumi Codacons frena | Nessun boom di acquisti

I saldi invernali sono ufficialmente iniziati oggi, sabato 3 gennaio, anche nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. Dopo un periodo di aspettative, il Codacons invita a mantenere un approccio cauto, sottolineando che non si prevedono aumenti significativi negli acquisti. È un momento di confronto tra opportunità di risparmio e attenzione ai consumi, in un contesto di ripresa economica graduale.

Iniziano oggi, sabato 3 gennaio, i saldi invernali anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. I commercianti pontini ripongono speranze in questi sconti di fine stagione per recuperare un Natale che, nonostante sia andato meglio rispetto allo scorso anno, è stato comunque al di. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

