Saldi invernali al via si spera in un rilancio dei consumi Codacons frena | Nessun boom di acquisti

I saldi invernali sono ufficialmente iniziati oggi, sabato 3 gennaio, anche nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. Dopo un periodo di aspettative, il Codacons invita a mantenere un approccio cauto, sottolineando che non si prevedono aumenti significativi negli acquisti. È un momento di confronto tra opportunità di risparmio e attenzione ai consumi, in un contesto di ripresa economica graduale.

Iniziano oggi, sabato 3 gennaio, i saldi invernali anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. I commercianti pontini ripongono speranze in questi sconti di fine stagione per recuperare un Natale che, nonostante sia andato meglio rispetto allo scorso anno, è stato comunque al di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Saldi in vista, ma non si attende il boom di acquisti Leggi anche: Da sabato al via i saldi invernali in Sicilia, Confcommercio: "Segnali positivi dai consumi natalizi" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Al via i saldi, la moda spera nel (piccolo) recupero; Shopping natalizio in calo, a Lodi ora si spera nei saldi; Saldi invernali 2026, al via sabato 3 gennaio in quasi tutta Italia; Saldi invernali pronti via. Le aspettative sono alte: Qui negozi di qualità. Saldi al via: la giacca cerata, kit per la maglia e pc. Le occasioni più inseguite - Da oggi, sabato 3 gennaio, i ribassi in quasi tutte le regioni. corriere.it

Saldi al via, atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi - L'appuntamento è fortemente atteso dal settore del commercio, che spera in un rilancio dei consumi, con un giro d'affari stimato intorno ai 5- ansa.it

Saldi invernali pronti via. Le aspettative sono alte: "Qui negozi di qualità" - Una sferzata di ottimismo anche da parte di Bellucci: "In città c’è fermento". msn.com

Saldi invernali in Toscana, ci siamo. Ecco il vademecum da seguire stilato da Altroconsumo con il contributo di una legale x.com

