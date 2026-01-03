Saldi invernali a Milano buona la prima | + 8% al debutto Giusto partire subito all’inizio dell’anno

I saldi invernali a Milano sono iniziati con risultati positivi, registrando un aumento dell’8% rispetto allo scorso anno. La prima giornata si è conclusa con uno scontrino medio di 160 euro, segnalando un interesse crescente tra i consumatori. Partire presto è stato ritenuto un approccio strategico per i negozi, che sperano in un proseguimento di trend favorevoli durante tutta la stagione di saldi.

Milano, 3 gennaio 2026 – Bene la prima giornata dei saldi invernali a Milano con una crescita dell'8% sul 2025 e uno scontrino medio di 160 euro. Il dato è in particolare positivo nelle principali vie dello shopping che hanno beneficiato della presenza di turisti provenienti soprattutto dai Paesi europei. Si riscontra una buona tenuta anche in alcune vie residenziali con maggiore passaggio commerciale. SALDI INVERNALI MILANO, 3 GENNAIO 2026, ANSADAVIDE CANELLA "Scelta giusta iniziare i primi di gennaio". "La data di partenza, così vicina all'inizio dell'anno, ha favorito l'avvio di questi saldi invernali con acquirenti motivati nell'effettuare acquisti.

