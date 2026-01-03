Saldi invernali 2026 | tutto quello che c’è da sapere

I saldi invernali 2026 sono iniziati il 3 gennaio, coinvolgendo la maggior parte delle regioni italiane. La stagione degli sconti rappresenta un’opportunità per acquistare prodotti di qualità a prezzi ridotti. Ricordiamo che alcune aree, come Valle d’Aosta e Alto Adige, hanno date di inizio diverse. In questa guida troverai tutte le informazioni utili per muoverti nel periodo dei saldi in modo consapevole e pianificato.

Sono iniziati oggi, 3 gennaio 2026 i saldi invernali: in quasi tutta Italia parte la stagione degli sconti (fanno eccezione la Valle d’Aosta, dove sono cominciati ieri e l’Alto Adige, che aspetterà fino a giovedì 8). La scelta del 3 gennaio si basa sugli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvati il 24 marzo 2011, che fissano l’inizio delle vendite di fine stagione al primo giorno feriale prima dell’Epifania. “Qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Saldi invernali 2026, le date: ecco tutto quello che c'è da sapere Leggi anche: Saldi invernali 2026, quando iniziano in Emilia-Romagna: tutto quello che c’è da sapere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Quando iniziano i saldi invernali 2026? Tutto quello che c'è da sapere (e il calendario ufficiale); In Lombardia i saldi invernali 2026 partono in anticipo; Saldi invernali 2026, quando iniziano in Emilia-Romagna: tutto quello che c’è da sapere; Saldi invernali a Roma: si parte sabato 3 gennaio 2026. Saldi invernali 2026: tutte le date ufficiali, regione per regione - I saldi invernali 2026 partono tra il 2 e il 5 gennaio: calendario completo per regione, durata degli sconti e le regole da conoscere prima di acquistare ... panorama.it

Quando iniziano i saldi invernali 2026? Tutto quello che c'è da sapere (e il calendario ufficiale) - Dalle date ufficiali alle regole su prezzi, cambi e pagamenti: quando iniziano i saldi invernali e la guida per affrontare il periodo di promozioni con consapevolezza ... vogue.it

Saldi invernali 2026 calendario per regione e vademecum: la regola d’oro contro i finti sconti - Sulla carta l’Italia parte quasi in blocco, ma sul traguardo le differenze contano: alcune Regioni chiudono a metà febbraio, altre arrivano a marzo inoltrato e, in pochi casi, la disciplina è speciale ... italiaoggi.it

Milano, iniziano i saldi invernali: Sconti reali, ma in alcuni casi è uno svuota magazzini

I SALDI invernali fino al -50% sono iniziati Ti aspettiamo su passionebeauty.com Scopri la selezione di prodotti che abbiamo riservato per te! - facebook.com facebook

Sono iniziati i saldi invernali giallorossi Approfitta delle promo fino al 50% su una grande varietà di prodotti nel nostro store online e negli #ASRoma Store Acquista ora! store.asroma.com/it/winter-sale… x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.