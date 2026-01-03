Saldi invernali 2026 in Irpinia | boom di interesse tra i consumatori ma le sfide non mancano

In Irpinia, i saldi invernali 2026 sono iniziati, attirando l'interesse dei consumatori. Questo periodo rappresenta un’occasione importante per le attività di vicinato, che possono consolidare il rapporto con i clienti. Nonostante l’adesione crescente, le sfide legate alla concorrenza e alla gestione delle vendite richiedono attenzione e strategia da parte dei commercianti locali.

"Partono oggi in Irpinia i saldi invernali 2026. L'appuntamento più atteso dai consumatori, nel quale il negozio fisco resta il perno, con le attività di vicinato in grado di fare la differenza con il rapporto diretto con i clienti".Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di.

