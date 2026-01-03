Saldi in Toscana | oltre 1000 persone in coda ai Gigli visitatori in crescita del 10% negli outlet di Barberino e Valdichiana

I saldi invernali sono iniziati oggi in Toscana, registrando una presenza significativa nei principali outlet della regione. Oltre 1.000 persone si sono radunate ai Gigli di Firenze, mentre i visitatori negli outlet di Barberino e Valdichiana sono aumentati del 10% rispetto all’anno precedente. L’avvio dei saldi si presenta positivo, con una crescita costante dell’afflusso di clienti e un mercato in ripresa.

Saldi: Confcommercio Toscana, avvio positivo nelle città d'arte - In Toscana avvio positivo dei saldi nelle città d'arte, più contenuto nei piccoli centri. ansa.it

Via ai saldi, oltre 2 milioni di toscani a caccia dell'affare (e ai Gigli è già assalto) - Secondo Confcommercio il budget medio sarà di 139 euro a persona, contro i 140 del 2025 e i 142 del 2024, i toscani si dedicheranno per lo più all'acquisto di abbigliamento e calzature in saldo ... corrierefiorentino.corriere.it

Al via ai saldi in Toscana e come da previsione, i negozi sono stati assaltati. A Firenze, al centro commerciale "I gigli" si è creato sin dalle prime ore del mattino un vero e proprio serpentone umano. Oltre mille persone si sono presentate all'apertura degli ing - facebook.com facebook

Saldi invernali in Toscana, ci siamo. Ecco il vademecum da seguire stilato da Altroconsumo con il contributo di una legale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.