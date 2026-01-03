Saldi d’inverno | sconti gelati e portafogli con la polmonite

I saldi d'inverno sono ufficialmente iniziati oggi, 3 gennaio. Un periodo di offerte e sconti che spesso si trasforma in una lunga attesa, tra negozi affollati e budget ridotti. È il momento di valutare con calma le proprie esigenze, approfittando delle promozioni per fare acquisti consapevoli e mirati, evitando acquisti impulsivi e sprechi. Un'occasione per rinnovare il guardaroba senza rinunciare alla ragionevolezza.

Oggi, 3 gennaio, partono i saldi invernali. Partono. si fa per dire. Più che una corsa ai negozi pare una lenta processione di portafogli vuoti, col cappotto vecchio e l'aria rassegnata di chi entra solo per "guardare", che tanto guardare è gratis (ancora per poco). Secondo i conti fatti da Federconsumatori, quest'anno a buttarsi nella mischia degli sconti sarà appena un terzo delle famiglie. Gli altri due terzi sono già stesi a terra, colpiti da bollette, mutui, spese mediche e dall'intramontabile "aumento del costo della vita", che cresce più veloce delle unghie dei piedi. La spesa media prevista? 171,90 euro a famiglia.

