Saldi al via | tra sogni e aspettative | il 92 % dei cittadini si dice interessato

Sono iniziati oggi i saldi invernali in Veneto, segnando il primo importante evento promozionale del 2026. Con il 92% dei cittadini interessato, rappresentano un’occasione significativa per aggiornare il guardaroba e risparmiare. Questa tradizione annuale attira l’attenzione di molti, offrendo opportunità di acquisto in un periodo di particolare attenzione alle spese e alle offerte.

Hanno preso il via in Veneto oggi 3 gennaio i saldi invernali di fine stagione 2026, il primo grande appuntamento promozionale dell'anno e, come da tradizione, il più atteso dai consumatori. Secondo le rilevazioni, il 92% dei cittadini dichiara di essere interessato ad approfittare degli sconti.

