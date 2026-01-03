Saldi al via in Liguria sconti fino al 16 febbraio e parcheggi gratis
I saldi invernali sono iniziati in Liguria, con sconti fino al 16 febbraio. Le promozioni prevedono uno sconto medio del 18,9% sull'abbigliamento e del 17% sulle calzature. Durante questo periodo, è importante conoscere le regole previste dalla normativa regionale e approfittare delle offerte, inoltre, i parcheggi sono gratuiti per tutto il periodo dei saldi.
Previsti ribassi medi del 18,9% per l’abbigliamento e del 17% per le calzature: tutte le regole da rispettare. Per due sabati, accesso libero alla Blu Area e alle Isole azzurre. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
