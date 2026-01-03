Saldi al via come è andato il primo giorno a Firenze VIDEO

Sono iniziati i saldi in Toscana, con una durata di 60 giorni fino al 3 marzo. Il primo giorno a Firenze ha visto numerosi clienti in attesa all’ingresso dei centri commerciali e nelle vie del centro, alla ricerca di offerte e opportunità di acquisto più vantaggiose. Un momento di attenzione per i consumatori e di attività per i negozi locali, segnando l’apertura ufficiale della stagione dei saldi in regione.

