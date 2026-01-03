Saldi al via come è andato il primo giorno a Firenze VIDEO
Sono iniziati i saldi in Toscana, con una durata di 60 giorni fino al 3 marzo. Il primo giorno a Firenze ha visto numerosi clienti in attesa all’ingresso dei centri commerciali e nelle vie del centro, alla ricerca di offerte e opportunità di acquisto più vantaggiose. Un momento di attenzione per i consumatori e di attività per i negozi locali, segnando l’apertura ufficiale della stagione dei saldi in regione.
Sono partiti i saldi in Toscana e dureranno 60 giorni fino al 3 marzo. Tante le persone che hanno atteso in coda l’apertura dei centri commerciali alle porte di Firenze, molti hanno cercato un acquisto più conveniente anche tra le strade del centro. Meno affluenza rispetto ai negozi dei centri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
