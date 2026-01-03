Sabato 3 gennaio 2026, Rai Sport trasmetterà in diretta eventi di sci alpino e sci di fondo. Verranno seguiti il slalom gigante di Kranjska Gora e le gare di sci di fondo in Val di Fiemme. Questa giornata offre l’opportunità di seguire le competizioni di stagione in modo diretto e affidabile. Digital-News.it vi fornisce un’anteprima della programmazione sportiva della Rai per aiutare gli appassionati a pianificare la visione.

In vista del weekend, Sabato 3 Gennaio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sabato 3 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Kranjska Gora, Sci di Fondo Val di Fiemme

Leggi anche: Sabato 27 Dicembre Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Semmering e Super G Livigno

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sci alpino, Kranjska Gora: fari puntati su Sofia Goggia. Segui la diretta - Coppa del Mondo: classifica generale donne; Arci Rubik, Juni live sabato 3 gennaio; Cosa fare a Verona e provincia nel weekend: eventi di sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kranjska Gora slalom gigante e slalom: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta.

A che ora gli sport invernali oggi: orari 3 gennaio, calendario gare, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile di Kranjska Gora, ... oasport.it

Juventus-Lecce: diretta live e risultato in tempo reale - Lecce di Sabato 3 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net