Rugby Serie C Ferroviaria luci e ombre Il riscatto con Imperia

La stagione del Rugby Serie C con la Dr Ferroviaria Spezia si chiude tra luci e ombre, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta nelle ultime due partite del 2025. La squadra affronta il finale d’anno con risultati alterni, segnando un percorso di crescita e sfide da affrontare nel nuovo anno. La sfida con Imperia rappresenta un momento importante nel cammino di riscatto e consolidamento.

Rugby Serie C – Mantova, stop a Bergamo ma il bilancio è positivo. Corso: “Ora ricarichiamo le pile” - Mantova Si è chiuso con una sconfitta sul campo della capolista il 2025 del Mantova Rugby, battuto 38- vocedimantova.it

Dr Ferroviaria, l’under 16 debutta con una vittoria nella nebbia di Valdarno - Con la prima squadra ferma complice un altro stop del campionato di serie C di rugby, la Dr Ferroviaria spezzina lo scorso fine settimana è scesa in campo con Under 14 e 16. msn.com

Serie C - Piacenza Rugby vs. @tradate.rugby Foto di Massimo Fermi #Ibleedred - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.