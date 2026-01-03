Rugby Serie C Ferroviaria luci e ombre Il riscatto con Imperia
La stagione del Rugby Serie C con la Dr Ferroviaria Spezia si chiude tra luci e ombre, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta nelle ultime due partite del 2025. La squadra affronta il finale d’anno con risultati alterni, segnando un percorso di crescita e sfide da affrontare nel nuovo anno. La sfida con Imperia rappresenta un momento importante nel cammino di riscatto e consolidamento.
Finale d’anno dolceamaro per la Dr Ferroviaria Spezia che, nelle ultime due gare del 2025, ottiene una sconfitta e una vittoria. Il ko, pesante, per 66-5, è arrivato in trasferta contro le Province dell’Ovest: una gara che ha visto i padroni di casa andare in meta ben 5 volte nel primo quarto d’ora. Nella ripresa arriva almeno la meta per gli aquilotti di mister Hernàn Hereñú da parte Mattia Axianas. Formazione: Gabrielli, Scaletti, Ulivi, Gelati, Sommella, Paradiso, Moggia, P. Vergassola, Bocchia, Moroni, De Santis, Curti, Conte, Del Vecchio, Battezzati, Gasparroni, Camerota, Ruggeri, Axianas, Sturlese, Almonte, G. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Rugby Serie C. Ferroviaria luci e ombre. Il riscatto con Imperia.
Rugby Serie C. Ferroviaria luci e ombre. Il riscatto con Imperia - Finale d'anno dolceamaro per la Dr Ferroviaria Spezia che, nelle ultime due gare del 2025, ottiene una sconfitta ...
