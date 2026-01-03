Rubio | Maduro non è Presidente legittimo del Venezuela Un latitante

Nel contesto delle questioni politiche in Venezuela, si evidenzia come Nicolas Maduro sia stato incriminato negli Stati Uniti nel 2020. Recentemente, alcune fonti sostengono che Maduro non sia considerato dal governo statunitense come il legittimo presidente venezuelano e lo descrivono come un latitante. Questa situazione riflette le tensioni e le controversie internazionali riguardanti la legittimità del governo venezuelano e la posizione degli Stati Uniti sulla questione.

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 "Nicolas Maduro è stato incriminato nel 2020 negli Stati Uniti. Non è il Presidente legittimo del Venezuela. Né la prima amministrazione Trump, né l'amministrazione Biden, né la seconda amministrazione Trump lo hanno riconosciuto. Non è riconosciuto dall'UE. Lui è un latitante della giustizia americana con una taglia da 50 milioni di dollari. Ha avuto molteplici opportunità per evitare questo, ha scelto di comportarsi così. Il risultato lo abbiamo visto nella notte". Così il Segretario di Stato degli USA Marco Rubio dalla conferenza stampa di Mar-a-Lago.

Maduro attacca Marco Rubio: «Imbecille, nessuno minaccia il Venezuela» - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha definito «imbecille» il Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, dopo che quest'ultimo, in visita ufficiale a Georgetown, aveva difeso l'integrità ... ilmessaggero.it

“New York Times”: Rubio spinge sul piano per rimuovere il presidente venezuelano Maduro - Il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Marco Rubio, sta spingendo sempre più per la rimozione del presidente del Venezuela Nicolas Maduro. agenzianova.com

Ho parlato con il Segretario di Stato Marco Rubio e con il nostro Ambasciatore a Caracas. L'UE sta monitorando attentamente la situazione in Venezuela. L'UE ha ripetutamente affermato che Maduro è privo di legittimità e ha difeso una transizione pacifica. In - facebook.com facebook

Attacco in Venezuela: Maduro verrà processato negli Stati Uniti, dice il segretario di Stato di Trump Marco Rubio. Segui tutti gli aggiornamenti a questo link. x.com

