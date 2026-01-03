Rubio | Maduro non è Presidente legittimo del Venezuela Un latitante – Il video

Nel 2020, Nicolas Maduro è stato incriminato negli Stati Uniti, sollevando questioni sulla sua legittimità come presidente del Venezuela. Recentemente, Rubio ha evidenziato come Maduro sia considerato un latitante e non il legittimo mandatario del paese. Questo dibattito riflette le tensioni politiche e giuridiche che coinvolgono il Venezuela e la comunità internazionale, evidenziando le controversie attorno alla sua leadership.

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 "Nicolas Maduro è stato incriminato nel 2020 negli Stati Uniti. Non è il Presidente legittimo del Venezuela. Né la prima amministrazione Trump, né l'amministrazione Biden, né la seconda amministrazione Trump lo hanno riconosciuto. Non è riconosciuto dall'UE. Lui è un latitante della giustizia americana con una taglia da 50 milioni di dollari. Ha avuto molteplici opportunità per evitare questo, ha scelto di comportarsi così. Il risultato lo abbiamo visto nella notte". Così il Segretario di Stato degli USA Marco Rubio dalla conferenza stampa di Mar-a-Lago.

