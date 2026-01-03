Un uomo ha rubato alcune bottiglie di vino dal ristorante Replay di Porlezza, danneggiando la vetrata posteriore con un pezzo di cemento. Dopo aver commesso il furto, è stato arrestato e ha patteggiato una pena di un anno di reclusione. L’episodio si è verificato in via Ceresio, suscitando attenzione sulla sicurezza degli esercizi commerciali della zona.

Con un pezzo di cemento ha spaccato la vetrata posteriore del ristorante Replay di Porlezza, in via Ceresio, per poi entrare e commettere un furto. Ad accorgersi che nel locale c’era qualcuno, giovedì notte verso la 1.30, è stato il cuoco, che stava passando in auto. Si è quindi fermato e ha chiamato i carabinieri. Nel frattempo la ladra, Alejandra Garcia Luongo, colombiana di 28 anni senza fissa dimora e domiciliata a Carlazzo, forse sospettando di essere stata scoperta, stava uscendo dal locale, attraverso lo stesso buco della vetrata, con in mano la refurtiva: alcune bottiglie di vino che aveva prelevato dalla dispensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ruba bottiglie di vino al ristorante. Patteggia un anno di reclusione

