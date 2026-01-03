Roma si prepara alla sfida con l’Atalanta in un contesto caratterizzato da incertezze e tensioni. La vigilia è stata segnata da difficoltà nella gestione degli infortuni e delle condizioni fisiche dei giocatori, con Wesley tra i dubbi più recenti. La squadra affronterà la partita con attenzione, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le condizioni di instabilità che circondano l’ambiente.

La Roma si avvicina alla sfida con l’Atalanta in un clima tutt’altro che ordinario. Lo ha detto chiaramente l’allenatore alla vigilia: è stata una preparazione agitata, condizionata da acciacchi, stati influenzali e valutazioni rinviate all’ultimo momento. Un conto alla rovescia che tiene in sospeso soprattutto una casella della formazione. Roma-Atalanta, vigilia tra dubbi e attese. Il tema principale riguarda Wesley. Il laterale non è al meglio e solo nelle ore precedenti al match verrà sciolto il nodo sulla sua presenza dal primo minuto. In programma un test decisivo per capire se potrà stringere i denti o se lo staff tecnico dovrà cambiare piano in corsa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma verso l’Atalanta, vigilia agitata: Wesley in dubbio fino all’ultimo

