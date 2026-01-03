Roma tra entrate e uscite: Ghilardi interessa al Torino, ma serve un sostituto La Roma lavora per rinforzare l’attacco e gestire le uscite in vista del mercato di gennaio. Mentre Ghilardi è nel mirino del Torino, i giallorossi devono individuare un’alternativa valida per mantenere equilibrio e copertura in rosa, in un periodo in cui le operazioni di mercato richiedono attenzione e precisione per evitare di indebolire i reparti già sotto pressione.

La Roma prova a tenere insieme due piani che, a gennaio, raramente camminano in parallelo senza attriti: rafforzare l’attacco e gestire le uscite senza scoprire reparti già al limite. È un equilibrio sottile, fatto di incastri e tempi, che in queste ore coinvolge non solo il fronte offensivo ma anche la difesa. Roma, l’attacco resta la priorità. Il messaggio che filtra da Trigoria è coerente: per dare una svolta alla produzione offensiva servono innesti mirati. I profili che restano sul tavolo sono quelli di Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, considerati funzionali per caratteristiche e impatto immediato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

