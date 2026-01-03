Roma torna in piazza | presidio contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela

Roma si prepara a una manifestazione di protesta contro l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. Dopo le mobilitazioni a favore della Palestina, associazioni e sindacati si uniscono per esprimere la loro posizione contro le azioni militari statunitensi nel paese sudamericano. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere un dialogo pacifico, nel rispetto del diritto internazionale e della sovranità venezuelana.

