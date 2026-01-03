Roma torna in piazza | presidio contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela
Roma si prepara a una manifestazione di protesta contro l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. Dopo le mobilitazioni a favore della Palestina, associazioni e sindacati si uniscono per esprimere la loro posizione contro le azioni militari statunitensi nel paese sudamericano. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere un dialogo pacifico, nel rispetto del diritto internazionale e della sovranità venezuelana.
Una nuova mobilitazione dopo quelle che Roma ha vissuto a favore della Palestina. Questa volta, associazioni e sindacati hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro l’azione militare svolta dagli Stati Uniti in Venezuela, operazione che ha portato anche all’arresto dell’ormai ex. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Come il Venezuela proverà a rispondere all’intervento militare degli Stati Uniti
Leggi anche: Con quali armi il Venezuela può provare a rispondere a un eventuale intervento militare degli Stati Uniti
