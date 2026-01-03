La Roma si avvicina alla definizione dell’accordo con Giacomo Raspadori, che potrebbe presto vestire la maglia giallorossa. Dopo settimane di trattative, il trasferimento sembra ormai in dirittura d’arrivo, con le parti che stanno finalizzando gli ultimi dettagli. La firma finale è attesa a breve, segnando un passo importante nel mercato estivo del club capitolino.

La Roma ha deciso di spingere sull’acceleratore. Le manovre attendiste dei giorni scorsi hanno lasciato spazio a un’azione concreta, che ora viaggia su binari ben definiti: Giacomo Raspadori è il primo nome per ridisegnare l’attacco e la trattativa ha imboccato la fase conclusiva. Roma-Raspadori, trattativa entrata nel vivo. I contatti delle ultime ore hanno prodotto un passo in avanti sostanziale con l’ Atlético Madrid. Il club spagnolo ha aperto alla proposta giallorossa e ha già messo al corrente il giocatore dei termini dell’operazione, segnale chiaro di un accordo di massima raggiunto tra le società. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, sprint per Raspadori: accordo vicino, attesa per il sì finale

Leggi anche: Calciomercato Roma, sprint su Raspadori: contatti avviati

Leggi anche: Roma, prima mossa in attacco: Raspadori pronto, attesa per Zirkzee

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sprint Roma per Raspadori: accordo totale con l'Atletico Madrid, accontentato Gasp; Sprint Raspadori: Roma a un passo; Rassegna Stampa | Sprint Raspadori; Sprint Roma: subito Raspadori, poi Zirkzee.

Sprint Roma per Raspadori: accordo totale con l'Atletico Madrid, accontentato Gasp - L'ex Napoli potrebbe essere a disposizione dei giallorossi per la partita contro il Lecce ... romatoday.it