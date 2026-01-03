Roma | sale a nove numero indagati per crollo Torre dei Conti

A Roma, il numero degli indagati per il crollo della Torre dei Conti è salito a nove. L’incidente, avvenuto il 3 novembre scorso e che ha provocato la morte di un operaio di 66 anni, Octav Stroici, è al centro di un’indagine che prosegue per accertare le cause e le eventuali responsabilità.

Il numero degli indagati in merito al tragico crollo della Torre dei Conti, avvenuto a Roma e che ha causato la morte di un operaio di 66 anni, Octav Stroici, il 3 novembre scorso, è salito a nove. Secondo quanto emerso dal fascicolo della procura, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri, ai quattro indagati iniziali si sono aggiunti recentemente altri cinque nomi, tutti appartenenti alle ditte coinvolte nell’appalto. Le accuse formulate nei loro confronti rimangono quelle di omicidio colposo e disastro colposo. Ieri, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, insieme al comandante dei Vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, ha effettuato un sopralluogo nell’area non sottoposta a sequestro, dove sono attualmente in corso i lavori di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: sale a nove numero indagati per crollo Torre dei Conti Leggi anche: Torre dei Conti, i primi indagati per il crollo: tre architetti e un ingegnere indagati per crollo Fori Leggi anche: Crollo Torre dei Conti a Roma, 4 indagati per reati di omicidio e disastro colposo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma senza medici di base: l'emorragia continua, la mappa delle carenze, municipio per municipio; Crollo Torre dei Conti a Roma, altri cinque indagati per omicidio e disastro colposi; Crollo della Torre dei Conti, gli indagati salgono a 9: iscritti anche i vertici delle ditte dei lavori; Riciclaggio di auto e denaro, Polizia Stradale di Albano porta all’arresto di 9 persone tra Anzio, Nettuno e Roma. Sale a 9 il numero degli indagati per il crollo della Torre dei Conti a Roma - Ai quattro indagati iniziali, nel fascicolo della procura, si sono aggiunti altri cinque nomi nelle ultime ore, si tratta di dipendenti delle ditte coinvolte nell'appalto. rainews.it

