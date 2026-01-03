Roma Primavera Di Nunzio | Meritavamo di più testa alla Coppa Italia
Roma Primavera, di Nunzio commenta: “Meritavamo di più, testa alla Coppa Italia”. Il 2026 dei giovani giallorossi è cominciato con una sconfitta che interrompe la serie di vittorie delle ultime partite del 2025. La squadra si prepara ora a concentrarsi sulla Coppa Italia, con l’obiettivo di migliorare e proseguire il cammino in questa nuova stagione.
Il 2026 della Roma Primavera è iniziato con una sconfitta che non da seguito alle due vittorie nelle ultime gare del 2025. La formazione giallorossa si è arresa per 2-1 sul campo del Milan, non riuscendo dunque a confermarsi in vetta alla classifica, continuando quindi con quegli alti e bassi che hanno caratterizzato la prima parte della stagione. Le parole di Di Nunzio. Al termine del match ha detto la sua Di Nunzio ai microfoni ufficiali del club: “ Sicuramente abbiamo giocato una buona partita, meritavamo molto di più di una sconfitta però questo è il calcio, sappiamo che è fatto di episodi e portiamo a casa un’importante lezione e ci rifaremo alla prossima. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
