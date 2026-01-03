Roma lavora al miglioramento dell’attacco con attenzione alle opportunità di mercato. In questa finestra invernale, la società valuta diverse soluzioni per rafforzare il reparto offensivo, mantenendo un approccio mirato e strategico. Uno degli obiettivi principali è Giovane del Verona, considerato un profilo interessante per le esigenze della squadra. La dirigenza segue con attenzione gli sviluppi, in un contesto di ricerca di equilibrio e continuità.

La ricerca di un equilibrio offensivo continua a orientare le mosse della Roma in questa finestra invernale. Non è solo una questione di nomi altisonanti o di operazioni d’impatto immediato: a Trigoria si lavora su più tavoli, con l’idea di aggiungere qualità, profondità e soluzioni diverse a un reparto che, nella prima parte di stagione, ha spesso faticato a trovare continuità. Un profilo giovane entra nel radar giallorosso. Accanto ai dossier già noti, la dirigenza ha acceso i riflettori su Giovane Santana do Nascimento, attaccante classe 2003 dell’Hellas Verona. Un nome che circola da giorni negli ambienti di mercato e che risponde a un identikit preciso: giocatore dinamico, duttile, già abituato alla Serie A ma ancora con margini evidenti di crescita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, nuove piste per l’attacco: occhi su Giovane del Verona

