Roma nuove piste per l’attacco | occhi su Giovane del Verona
Roma lavora al miglioramento dell’attacco con attenzione alle opportunità di mercato. In questa finestra invernale, la società valuta diverse soluzioni per rafforzare il reparto offensivo, mantenendo un approccio mirato e strategico. Uno degli obiettivi principali è Giovane del Verona, considerato un profilo interessante per le esigenze della squadra. La dirigenza segue con attenzione gli sviluppi, in un contesto di ricerca di equilibrio e continuità.
La ricerca di un equilibrio offensivo continua a orientare le mosse della Roma in questa finestra invernale. Non è solo una questione di nomi altisonanti o di operazioni d'impatto immediato: a Trigoria si lavora su più tavoli, con l'idea di aggiungere qualità, profondità e soluzioni diverse a un reparto che, nella prima parte di stagione, ha spesso faticato a trovare continuità. Un profilo giovane entra nel radar giallorosso. Accanto ai dossier già noti, la dirigenza ha acceso i riflettori su Giovane Santana do Nascimento, attaccante classe 2003 dell'Hellas Verona. Un nome che circola da giorni negli ambienti di mercato e che risponde a un identikit preciso: giocatore dinamico, duttile, già abituato alla Serie A ma ancora con margini evidenti di crescita.
