Roma | in fiamme casa a Sant’Angelo Romano soccorsa donna intrappolata su balcone

Un incendio si è sviluppato ieri in via Colle Lungo a Sant’Angelo Romano, provocando l’intervento dei vigili del fuoco. Una donna è stata soccorsa e tratta in salvo da un balcone, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione. L’incendio ha causato danni alla struttura, ma non si registrano feriti gravi. L’intera comunità è stata coinvolta dall’evento, che ha richiesto un intervento tempestivo.

Un vasto incendio è scoppiato nella giornata di ieri in via Colle Lungo, situata a Sant'Angelo Romano, un comune in provincia di Roma. Durante l'evento, una donna si è trovata intrappolata sul balcone del primo piano della sua abitazione, poiché le fiamme avevano avvolto completamente l'interno della sua casa. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri della tenenza di Guidonia Montecelio, i quali, dopo aver valutato la situazione, hanno reperito una scala di fortuna e sono riusciti a trarre in salvo la donna, mentre attendevano l'arrivo dei vigili del fuoco di Tivoli. Questi ultimi, giunti sul posto, hanno lavorato con impegno per domare il rogo e riportare la situazione sotto controllo.

Fiamme in un'abitazione vicino Roma, muore un'anziana. A Bracciano la casa distrutta dall'incendio, evacuata la palazzina #ANSA - facebook.com facebook

