Roma Dovbyk sul mercato | Napoli informato ma il saldo zero frena

Roma, Dovbyk sul mercato: Napoli informato, ma il saldo zero frena

La manovra è silenziosa, ma non casuale. In un gennaio che impone scelte chirurgiche, la Roma sta cercando di ridisegnare il proprio reparto offensivo anche attraverso mosse indirette, fatte di sondaggi e proposte che tengono insieme necessità tecniche e vincoli di bilancio. In questo quadro prende forma un’ipotesi che riporta Artem Dovbyk al centro delle conversazioni di mercato, con Napoli come possibile interlocutore. Roma, l’attacco va riequilibrato. Il punto di partenza è chiaro: i giallorossi vogliono aggiungere qualità e gol davanti. I nomi cerchiati in rosso restano Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, profili diversi ma complementari, entrambi ritenuti funzionali a un salto di livello immediato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dovbyk sul mercato: Napoli informato, ma il saldo zero frena Leggi anche: Il “saldo zero” frena Mainoo e cambia i piani di mercato Leggi anche: Saldo zero frena Mainoo: mercato complicato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lucca alla Roma e Dovbyk al Napoli, Manna dice tutto. Poi parla di Raspadori a Trigoria; Dovbyk, pressing Everton: lui vuole restare in Italia; Roma, Dovbyk è in uscita: lo scambio con Lucca può diventare realtà? Le ultime; La Roma prova a inserire Dovbyk nell'affare Raspadori. Per la Roma non solo Raspadori: Dovbyk proposto al Napoli. E su Chiesa... - 1, i messaggi inviati dai calciatori giallorossi che condividono con Jack lo spogliatoio della Nazion ... corrieredellosport.it

