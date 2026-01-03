Roma, Baldanzi si ferma: forfait a Bergamo e rientro mirato A causa di un infortunio, Tommaso Baldanzi non sarà disponibile per la partita di Bergamo. La Roma dovrà quindi adattarsi a questa assenza in una settimana già segnata da infortuni e gestione delle risorse. La squadra si prepara a una trasferta importante, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio e affrontare la sfida con le risorse a disposizione.

La gara di Bergamo si complica e costringe la Roma a un cambio di rotta inatteso. Nel quadro già fragile di una settimana segnata da acciacchi e gestione oculata delle energie, un’assenza pesa più delle altre: Tommaso Baldanzi non sarà della partita. Una rinuncia maturata a ridosso del match e figlia di una scelta precisa, condivisa tra campo e infermeria. Stop precauzionale e calendario da gestire. Alla base della decisione c’è un fastidio muscolare al retto femorale, emerso nelle ore immediatamente precedenti alla rifinitura. Lo staff ha preferito non forzare, anche alla luce di una fase della stagione in cui gli infortuni stanno ridisegnando le rotazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

