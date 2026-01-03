rogo di capodanno in carcere un detenuto ancora in terapia intensiva

Un detenuto coinvolto nel rogo di Capodanno, che aveva dato fuoco a suppellettili della sua cella, è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia e trasferito nuovamente nella casa circondariale di via Spalato. Rimasto ricoverato due giorni, il detenuto prosegue il percorso di recupero e assistenza previsto dopo l’incidente.

È stato dimesso dal Santa Maria della Misericordia, dove era rimasto ricoverato due giorni, ed è tornato nella casa circondariale di via Spalato il detenuto che allo scoccare dell'anno nuovo aveva dato fuoco a suppellettili e arredi della sua cella. Nel mentre, il compagno di cella, sorpreso e.

