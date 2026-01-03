Rogo di capodanno in carcere un detenuto ancora in terapia intensiva
Un detenuto coinvolto nel rogo di Capodanno, che aveva dato fuoco a suppellettili della sua cella, è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia e trasferito nuovamente nella casa circondariale di via Spalato. Rimasto ricoverato due giorni, il detenuto prosegue il percorso di recupero e assistenza previsto dopo l’incidente.
È stato dimesso dal Santa Maria della Misericordia, dove era rimasto ricoverato due giorni, ed è tornato nella casa circondariale di via Spalato il detenuto che allo scoccare dell'anno nuovo aveva dato fuoco a suppellettili e arredi della sua cella. Nel mentre, il compagno di cella, sorpreso e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Rogo di capodanno in carcere, un detenuto ancora in terapia intensiva
Leggi anche: In Fvg 39 nuovi posti di terapia intensiva, 55 di semi-intensiva e 3 pronto soccorso ristrutturati
Rogo di capodanno in carcere, un detenuto ancora in terapia intensiva; Capodanno con rogo in carcere: dimesso il detenuto piromane; Incendio in carcere, 30enne dà fuoco alla cella: 2 detenuti ricoverati e 7 agenti intossicati; Notte di follia in carcere, un detenuto tenta di dar fuoco alla struttura.
Rogo di capodanno in carcere, un detenuto ancora in terapia intensiva - Mentre il compagno di cella, paziente psichiatrico che aveva appiccato l'incendio, è guarito dall'intossicazione ed è tornato nella casa circondariale di via Spalato: a riportare la notizia è Telefriu ... udinetoday.it
Notte di follia in carcere, un detenuto tenta di dar fuoco alla struttura - A darne comunicazione è Massimo Russo, delegato nazionale del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria. udinetoday.it
Incendio in carcere, 30enne dà fuoco agli arredi della sua cella: 2 detenuti ricoverati e 7 agenti intossicati - Caos nel carcere di Udine, dove poco dopo la mezzanotte di Capodanno un detenuto magrebino di circa 30 anni ha tentato di dare fuoco all'intera struttura, innescando un ... msn.com
Strage di Capodanno, i tre italiani morti nel rogo del Constellation: Giovanni Tamburi e Achille Barosi, liceali di Bologna e Milano, e la promessa del golf di Rapallo Emanuele Galeppini: identificati con il test del Dna. Si attende l’ufficialità per dichiarare il d - facebook.com facebook
Tutti gli interrogativi sul rogo di Capodanno a Crans-Montana. Era tutto in regola x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.