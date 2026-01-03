Rogo Crans-Montana si indaga su gestione e sicurezza low cost

Indagato il gestione del rogo avvenuto a Crans-Montana, una delle principali località sciistiche svizzere, avvenuto nella notte di Capodanno. La procura analizza aspetti legati alla sicurezza e alle modalità di gestione dell’attività, con particolare attenzione alle eventuali carenze legate a soluzioni

Il giorno dopo la strage della notte di Capodanno nel bar, caffetteria e discoteca Le Costellation di Crans-Montana, una delle più note località sciistiche della Svizzera, la procura generale del . Rogo Crans-Montana, Procura indaga per incendio e omicidio colposi. Almeno 40 vittime; Crans-Montana, si indaga per omicidio e incendio colposo. "Sotto accusa anche i pannelli isolanti"; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | La procuratrice: «Almeno 40 morti, si indaga sulla schiuma insonorizzante che ha preso fuoco». Autorità svizzere: «Identificazione è priorità». Inferno di fuoco a Crans-Montana: le vittime, i testimoni, l'inchiesta sulla strage di Capodanno - In una breve dichiarazione alla 'Tribune de Geneve', Jacques Moretti, proprietario insieme alla moglie Jessica del locale andato a fuoco, ha affermato che Le Constellation era stato controllato "tre ...

Crans Montana, Ludovico scampato alla morte per un caso: "C'era gente che bruciava e urlava come uscita dall'inferno" - La tragedia in un locale del Canton Vallese svizzero: molti ragazzi sono rimasti intrappolati nel bar interrato.

Il bilancio del rogo di Crans-Montana è di 40 morti e 119 feriti, omicidio e lesioni le ipotesi di reato - Le autorità elventiche hanno tenuto nel pomeriggio una conferenza stampa per fare il punto sul rogo di Crans-

Il bilancio del rogo di Crans-Montana è di 40 morti e 119 feriti, omicidio e lesioni le ipotesi di reato. di Alessandra Giannoli

Il bilancio del rogo di Crans-Montana è di 40 morti e 119 feriti, omicidio e lesioni le ipotesi di reato. Il ministro degli Esteri Tajani ha incontrato le famiglie dei sei italiani dispersi.

